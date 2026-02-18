Bimbo trapiantato Fico | Vicenda dolorosa

Il sindaco di Napoli, Fico, ha definito “una vicenda dolorosa” il caso del bambino trapiantato, evidenziando come la questione abbia suscitato grande sofferenza in famiglia. La causa risale a problemi legati alla gestione medica e alle procedure sanitarie adottate. Fico ha subito avviato le indagini, attivando i massimi poteri ispettivi della Regione Campania. Ha ricevuto una relazione dettagliata di 250 pagine, che ha trasmesso al ministro Schillaci. La vicenda rimane sotto osservazione, mentre le autorità cercano risposte chiare.

“E’ una vicenda dolorosa e serve rispetto verso il bambino e la sua famiglia. Ho attivato da subito i massimi poteri ispettivi della Regione Campania e ho ricevuto una relazione di 250 pagine che ho subito inviato al ministro Schillaci per la leale collaborazione tra istituzioni”. Lo ha detto il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine del Consiglio regionale sul caso del bimbo di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli, sottoposto a un trapianto di cuore rivelatosi danneggiato e che non potrà sottoporsi a nuovo intervento. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

