Roberto Fico incontra la mamma del bimbo trapiantato al Monaldi | Scusaci Avrai giustizia

Drammatico incontro tra governatore e mamma del bimbo poco dopo il no ad un nuovo trapianto. Ispezione in corso, relazione di 290 pagine.

Meloni chiama la mamma del bambino trapiantato di cuore al Monaldi: “Avrete giustizia”Meloni ha chiamato Patrizia, la madre del bambino trasferito al

“Avrete giustizia”. Giorgia Meloni telefona alla mamma del bimbo trapiantato al Monaldi. “La priorità è un cuore nuovo”Giorgia Meloni ha chiamato la mamma di un bambino di 2 anni, che necessita urgentemente di un nuovo cuore, dopo che il suo trapianto al Monaldi ha sollevato preoccupazioni.

Roberto Fico incontra la mamma del bimbo trapiantato al Monaldi: Scusaci. Avrai giustiziaIl faccia a faccia tra la donna e il 51enne ex presidente della Camera è privato. L'avvocato della famiglia Francesco Petruzzi ne racconta una parte saliente: «Lui le ha chiesto scusa anche se non è ... fanpage.it

Il Presidente Fico incontra il Ministro Schillaci: sulla vicenda del Monaldi vicinanza alla famigliaIl Ministro della salute Orazio Schillaci e il Presidente della Regione Campania Roberto Fico hanno avuto un colloquio oggi a Roma. Un incontro programmato ... napolivillage.com

La premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, hanno telefonato alla madre di Domenico, il bimbo con il cuore 'bruciato' operato a Napoli. «Ho sentito prima il presidente Fico e poi la premier Meloni – racconta la mamma in u x.com