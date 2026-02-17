Fico incontra il ministro Schillaci | Massima collaborazione tra istituzioni per far luce su vicenda trapianto bimbo
Orazio Schillaci e Roberto Fico si sono incontrati a Roma per discutere della vicenda del trapianto di un bambino, che sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica. La riunione è stata convocata dopo che emergono nuovi dettagli sulla situazione, alimentando le richieste di chiarezza da parte delle famiglie coinvolte. Durante l’incontro, i due hanno deciso di lavorare insieme per fare luce sulla vicenda e garantire trasparenza nelle procedure.
Colloquio a Roma tra il presidente della Regione Campania e il ministro della Salute. L'incontro era stato programmato nelle scorse settimane per un confronto su temi sanitari Il ministro della Salute Orazio Schillaci e il presidente della Regione Campania Roberto Fico hanno avuto un colloquio oggi a Roma. Un incontro programmato nelle scorse settimane per un confronto su temi sanitari. Il ministro e il governatore hanno rivolto massima attenzione a quanto avvenuto all’ospedale Monaldi di Napoli. Nell’esprimere la più sentita e sincera vicinanza e solidarietà alla famiglia del piccolo paziente ricoverato, sottolineano il forte impegno sinergico e la collaborazione istituzionale, perché venga fatta piena chiarezza su quanto accaduto.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Caso trapianto su bimbo, Fico attiva i poteri ispettivi: "Piena luce su vicenda gravissima"Fico ha attivato i poteri ispettivi sul caso del bambino di cinque anni sottoposto a un trapianto al Monaldi di Napoli, dopo che emergono dubbi sulla procedura e sulla trasparenza dell’intervento.
Bimbo col cuore bruciato, la rabbia del ministro Schillaci sull'errore "inaccettabile" nel trapiantoIl ministro della Salute Orazio Schillaci si è espresso sulla vicenda del bambino di Napoli con il cuore bruciato durante un trapianto, definendo l'errore come
