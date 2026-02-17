Bimbo trapiantatopossibile nuovo cuore

Patrizia Mercolino, madre di un bambino di Napoli, si è recata all'ospedale Monaldi dopo che i medici le hanno comunicato di aver trovato un possibile nuovo cuore per il suo bambino, che ha subito un trapianto con un organo danneggiato. La famiglia aspetta ora notizie ufficiali sul prossimo passo della procedura.

22.25 Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata convocata dai sanitari dell'ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato. C'è un nuovo cuore disponibile ma non si sa se sia compatibile. Lo si apprende da fonti della struttura ospedaliera. Il bollettino medico emesso nel pomeriggio parlava di condizioni stabili,in un quadro di grave criticità e concludeva:"Il paziente permane in lista trapianto fino a nuova valutazione".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

