Bimbo di Napoli il comitato di esperti dice no a un nuovo trapianto di cuore | Condizioni non compatibili

A Napoli, un bambino di nome Domenico non potrà ricevere un nuovo cuore, secondo i medici. La decisione deriva dalle condizioni di salute del piccolo, giudicate incompatibili con un trapianto. Il comitato di esperti, composto da specialisti di strutture sanitarie nazionali, ha analizzato attentamente il caso e ha concluso che il suo stato clinico non consente l’intervento. La diagnosi si basa su problemi cardiaci e altre complicanze che rendono rischioso l’operazione. La famiglia aspetta ora altre soluzioni possibili per il bambino.

Le condizioni del piccolo Domenico “non sono compatibili con un nuovo trapianto”. E’ la triste diagnosi a cui è giunto il consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico. Lo rende noto l’Azienda Ospedaliera dei Colli. Il consulto era molto atteso, “si è trattato di “un confronto collegiale che ha consentito una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile. Alla luce delle valutazioni effettuate al letto del paziente e sulla base degli ultimi esami strumentali, si è stabilito che La Direzione Strategica ha provveduto ad informare il Centro Nazionale Trapianti ed esprime la più sincera vicinanza alla famiglia, prontamente informata, in questo momento così difficile”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

