Bimbo di Napoli comitato esperti | no a nuovo trapianto

Un bambino di Napoli non potrà ricevere un nuovo trapianto di cuore, secondo il parere del comitato di esperti. Le sue condizioni di salute sono peggiorate e il suo organismo non può sopportare un intervento così complesso. I medici hanno valutato attentamente la situazione e hanno deciso di non procedere con il trapianto, ritenendo che potrebbe causare complicazioni irreversibili. La famiglia del bambino aspetta ora nuove decisioni mediche, mentre la sua condizione resta critica. La vicenda resta sotto osservazione.

