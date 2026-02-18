Bimbo con il cuore bruciato ce n' è un altro disponibile
Una mamma ha chiamato l’avvocato per condividere una buona notizia: il suo bambino con il cuore bruciato potrà ricevere un nuovo cuore. La donna sta parlando attualmente con la direzione sanitaria per organizzare il trapianto. La famiglia aspetta con speranza che si possa presto procedere alla sostituzione.
«La mamma è a colloquio con la direzione sanitaria. Mi ha chiamato dicendo: “Avvocato, sono notizie positive”». È sera quando Francesco Petruzzi, il legale della famiglia di Tommaso, il bimbo di due anni e sette mesi che ha ricevuto un cuore “bruciato” e che versa in «condizioni stabili» ma ancora «in un quadro di grave criticità», lascia intendere che qualcosa stia per succedere. Napoli, ospedale Monaldi. Potrebbe esserci un cuoricino nuovo per il piccolo. È il giorno della speranza. E lo è doppiamente: per questa notizia che arriva, a sorpresa, mentre mamma Patrizia dovrebbe rilasciare un’intervista televisiva (e invece corre al nosocomio) e perché, tra poche ore, proprio nella struttura partenopea, i più esperti luminari d’Italia si troveranno per discutere il caso di questo bambino che resta formalmente in lista per un ulteriore trapianto (come ripetono i suoi dottori) «fino a una nuova valutazione». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Bimbo del “cuore bruciato”, c’è un nuovo organo disponibile. Il legale: “A breve sapremo se sarà assegnato a lui”Il bambino di Napoli, noto come “cuore bruciato”, ha ricevuto un invito urgente all’ospedale Monaldi dopo che un nuovo cuore è stato trovato, poiché il suo precedente organo si deteriorava rapidamente.
Bimbo col cuore bruciato, possibile nuovo trapianto disponibile: mamma convocata d'urgenza in ospedaleUn bambino con il cuore danneggiato da ustioni gravi potrebbe ricevere un nuovo organo, e la mamma è stata chiamata urgentemente al Monaldi di Napoli.
