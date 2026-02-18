Una mamma ha chiamato l’avvocato per condividere una buona notizia: il suo bambino con il cuore bruciato potrà ricevere un nuovo cuore. La donna sta parlando attualmente con la direzione sanitaria per organizzare il trapianto. La famiglia aspetta con speranza che si possa presto procedere alla sostituzione.

«La mamma è a colloquio con la direzione sanitaria. Mi ha chiamato dicendo: “Avvocato, sono notizie positive”». È sera quando Francesco Petruzzi, il legale della famiglia di Tommaso, il bimbo di due anni e sette mesi che ha ricevuto un cuore “bruciato” e che versa in «condizioni stabili» ma ancora «in un quadro di grave criticità», lascia intendere che qualcosa stia per succedere. Napoli, ospedale Monaldi. Potrebbe esserci un cuoricino nuovo per il piccolo. È il giorno della speranza. E lo è doppiamente: per questa notizia che arriva, a sorpresa, mentre mamma Patrizia dovrebbe rilasciare un’intervista televisiva (e invece corre al nosocomio) e perché, tra poche ore, proprio nella struttura partenopea, i più esperti luminari d’Italia si troveranno per discutere il caso di questo bambino che resta formalmente in lista per un ulteriore trapianto (come ripetono i suoi dottori) «fino a una nuova valutazione». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bimbo con il cuore bruciato, "ce n'è un altro disponibile"

