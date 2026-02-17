Bimbo del cuore bruciato c’è un nuovo organo disponibile Il legale | A breve sapremo se sarà assegnato a lui
Il bambino di Napoli, noto come “cuore bruciato”, ha ricevuto un invito urgente all’ospedale Monaldi dopo che un nuovo cuore è stato trovato, poiché il suo precedente organo si deteriorava rapidamente. La madre, Patrizia Mercolino, ha ricevuto la chiamata nella tarda mattinata, mentre il piccolo si trova in condizioni critiche e i medici stanno valutando se assegnargli il nuovo organo. Un dettaglio concreto è che l’operazione potrebbe avvenire già nelle prossime ore, ma ancora non è certo se il trapianto sarà effettuato.
C’è un nuovo cuore disponibile. Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un organo “bruciato”, è stata convocata d’urgenza dai sanitari dell’ ospedale Monald i, dove il piccolo è ricoverato in gravi condizioni. “C’è un cuore disponibile e compatibile, alle 22.30 sapremo se sarà assegnato al piccolo Domenico”, ha dichiarato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia. “Ci sono altri tre centri in attesa”, sottolinea l’avvocato alla trasmissione a È sempre Cartabianca spiegando che “è ovvio che si deve procedere subito”. Articolo in aggiornamento L'articolo Bimbo del “cuore bruciato”, c’è un nuovo organo disponibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La signora Patrizia, madre di Tommaso, ha ricevuto una chiamata urgente dall'ospedale Monaldi, dove le hanno comunicato che un nuovo organo è stato trovato per il suo bambino.
Il nome di una madre e il suo bambino sono al centro di una vicenda drammatica: a causa di un trapianto di cuore fallito, i medici hanno trovato un nuovo organo compatibile.
Speranze per il bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto del cuore fallito.
Il cuore bruciato al bimbo e l’ipotesi di un ‘rabbocco del ghiaccio’ tra Bolzano e Napoli: Usato un box per le bibite fuori normaInchiesta sul fallimento del trapianto. Accertamenti sulla catena di omissioni tra espianto e trasporto, analisi sulla tipologia di ghiaccio. Usato un contenitore tradizionale di plastica privo di so ... quotidiano.net
La vicenda del #bimbo a cui è stato impiantato un #cuore danneggiato. Per la Procura di #Napoli i medici non erano formati per l'uso di box tecnologici. Alla mamma del bimbo la telefonata della Premier Meloni che dice: "Avrete giustizia" . Vediamo quali sono facebook
Il bimbo col cuore “bruciato” resta nella lista trapianti. Primi interrogatori dei medici in Procura x.com