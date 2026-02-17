Il bambino di Napoli, noto come “cuore bruciato”, ha ricevuto un invito urgente all’ospedale Monaldi dopo che un nuovo cuore è stato trovato, poiché il suo precedente organo si deteriorava rapidamente. La madre, Patrizia Mercolino, ha ricevuto la chiamata nella tarda mattinata, mentre il piccolo si trova in condizioni critiche e i medici stanno valutando se assegnargli il nuovo organo. Un dettaglio concreto è che l’operazione potrebbe avvenire già nelle prossime ore, ma ancora non è certo se il trapianto sarà effettuato.

C’è un nuovo cuore disponibile. Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un organo “bruciato”, è stata convocata d’urgenza dai sanitari dell’ ospedale Monald i, dove il piccolo è ricoverato in gravi condizioni. “C’è un cuore disponibile e compatibile, alle 22.30 sapremo se sarà assegnato al piccolo Domenico”, ha dichiarato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia. “Ci sono altri tre centri in attesa”, sottolinea l’avvocato alla trasmissione a È sempre Cartabianca spiegando che “è ovvio che si deve procedere subito”. Articolo in aggiornamento L'articolo Bimbo del “cuore bruciato”, c’è un nuovo organo disponibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimbo del “cuore bruciato”, c’è un nuovo organo disponibile. Il legale: “A breve sapremo se sarà assegnato a lui”

?Cuore bruciato, speranze per il bimbo: arrivato un nuovo organo. Il legale: «È compatibile». La mamma convocata in ospedaleLa signora Patrizia, madre di Tommaso, ha ricevuto una chiamata urgente dall’ospedale Monaldi, dove le hanno comunicato che un nuovo organo è stato trovato per il suo bambino.

?Cuore bruciato, speranze per il bimbo: arrivato un nuovo organo. Il legale: «È compatibile, attesa per l'assegnazione». La mamma in ospedaleIl nome di una madre e il suo bambino sono al centro di una vicenda drammatica: a causa di un trapianto di cuore fallito, i medici hanno trovato un nuovo organo compatibile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.