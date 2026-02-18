Bimbo col cuore bruciato si valuta la compatibilità | chi è il donatore la lista d' attesa e le incognite
Un bambino con il cuore bruciato ha bisogno di un trapianto e si stanno valutando le possibilità. La squadra medica sta analizzando chi potrebbe essere il donatore, mentre si attendono notizie da altri tre bambini in lista d’attesa. La decisione dipende da vari fattori che influenzano l’esito dell’intervento.
C’è un nuovo organo per il bambino a cui è stato trapiantato il cuore bruciato, ma restano diverse incognite da risolvere prima di dare il via libera a un’ulteriore operazione. Il piccolo sarebbe stato il primo della lista se il donatore fosse stato del gruppo B, come il suo. Invece si tratterebbe di un bambino di 3 anni, morto a causa di una leucemia, del gruppo 0 rh+. I legali della famiglia: “Si valuterà con il team la trapiantabilità“. Chi è il donatore e la lista d'attesa I legali della famiglia Come si valuta compatibilità e trapiantabilità Le incognite sul trapianto al bimbo a Napoli Chi è il donatore e la lista d’attesa Come riporta La Repubblica, il donatore sarebbe un bimbo di tre anni deceduto a seguito della leucemia. 🔗 Leggi su Virgilio.it
