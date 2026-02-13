Bimbo con cuore ?bruciato? il Ministero | Cerchiamo un donatore in Italia e all' estero Il piccolo primo nella lista trapianti?

Il Ministero della Salute annuncia che il cuore del bambino di due anni e quattro mesi, recentemente sottoposto a trapianto, ha subito un danno, spingendo i medici a cercare un donatore in Italia e all’estero. La famiglia del piccolo vive momenti di forte preoccupazione, mentre il bambino rimane collegato a una macchina di supporto vitale nell’ospedale Monaldi di Napoli. La speranza è di trovare presto un cuore compatibile per lui, che potrebbe essere il primo a ricevere un trapianto in questa situazione.

Sono ore di angoscia per la famiglia del bambino di due anni e 4 mesi con il cuore trapiantato danneggiato, tuttora attaccato ad una macchina salvavita all'ospedale Monaldi di Napoli, in attesa di un nuovo organo. Il piccolo è stato inserito «al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani». Lo ha detto la mamma, informata dal ministero, durante la trasmissione “La vita in diretta” su Rai 1. «Lo hanno messo - ha detto Patrizia - al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani». La donna chiede che il piccolo sia inserito in una posizione di primissimo piano in una lista mondiale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Il Ministero ha annunciato che cerca un donatore di cuore, dopo che il bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito danni al cuore trapiantato.

La mamma del bambino con il cuore danneggiato spiega che, a causa delle gravi condizioni del figlio, ora è il primo nella lista dei trapianti in Italia.

Cuore 'bruciato' trapiantato a un bimbo di 2 anni, l'appello madre: Ne serve uno nuovo, resta poco tempo. Sequestrato box del trasportoProcura e Regione indagano su quanto accaduto all'ospedale Monaldi di Napoli. Il legale della famiglia: Usato ghiaccio secco a -75 gradi al posto del ghiaccio ordinario che va dai zero ai 4 gradi

#Napoli Il bimbo di 2 anni, trapiantato con un cuore danneggiato -secondo il medico legale- è inabile a un nuovo trapianto". Lo ha dichiarato l'avvocato della famiglia, aggiungendo che i genitori intendono chiedere un altro parere all'ospedale "Bambino Gesù"