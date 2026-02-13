Bimbo con cuore ?bruciato? il Ministero | Cerchiamo donatore in Italia e all' estero Il piccolo primo nella lista trapianti?

Il Ministero ha annunciato che cerca un donatore di cuore, dopo che il bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito danni al cuore trapiantato. La causa del problema è ancora da chiarire, ma il piccolo si trova in condizioni critiche e attaccato a una macchina che garantisce le funzioni vitali. La famiglia del bambino vive ore di grande tensione, sperando in un donatore disponibile sia in Italia che all’estero. Il bambino si trova in prima posizione nella lista di attesa per un nuovo trapianto.

Sono ore di angoscia per la famiglia del bambino di due anni e 4 mesi con il cuore trapiantato danneggiato, tuttora attaccato ad una macchina salvavita all'ospedale Monaldi di Napoli, in attesa di un nuovo organo. Il piccolo è stato inserito «al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani». Lo ha detto la mamma, informata dal ministero, durante la trasmissione “La vita in diretta” su Rai 1. «Lo hanno messo - ha detto Patrizia - al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani». La donna chiede che il piccolo sia inserito in una posizione di primissimo piano in una lista mondiale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

La mamma del bambino con il cuore danneggiato spiega che, a causa delle gravi condizioni del figlio, ora è il primo nella lista dei trapianti in Italia.

