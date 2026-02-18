Bimbo col cuore bruciato no al trapianto perché non in grado di sostenere un intervento così per l' esperto

Carlo Pace Napoleone ha deciso di non procedere con il trapianto per il bambino con il cuore ustionato, spiegando che gli organi sono troppo danneggiati. L’esperto ha sottolineato che un intervento così complesso potrebbe essere troppo rischioso per il piccolo. I medici hanno valutato attentamente la situazione clinica e preferiscono non insistere con trattamenti invasivi che potrebbero causare più sofferenza. La famiglia del bambino è stata informata della decisione, che mira a rispettare la sua condizione. La prossima fase rimane ancora da definire.

Il bambino a cui è stato trapiantato il cuore bruciato all'ospedale Monaldi di Napoli è "in condizioni gravissime" e "non sarebbe in grado di sostenere un nuovo trapianto". Lo spiega Carlo Pace Napoleone, direttore della Struttura complessa di Cardiochirurgia pediatrica e Cardiopatie congenite dell'ospedale infantile Regina Margherita. Lo specialista, che ha fatto parte dell'Heart Team, ha sottolineato come il piccolo sia rimasto quasi 2 mesi attaccato all'Ecmo, la macchina cuore-polmoni. Bimbo col cuore bruciato, perché no al trapianto Il bambino "non è più in condizioni di poter sopportare un nuovo trapianto di cuore".

