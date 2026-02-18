Bimbo col cuore bruciato 10% di possibilità per il nuovo trapianto

Al Ospedale Monaldi di Napoli, un bambino di due anni sta affrontando una battaglia difficile dopo un trapianto di cuore fallito lo scorso 23 dicembre. La causa è un danno grave al cuore, che ha ridotto le possibilità di successo a solo il 10%. I medici stanno tentando un nuovo intervento, ma le speranze sono bassissime. La famiglia aspetta con ansia ogni aggiornamento, consapevole che questa operazione rappresenta l’ultima chance per il piccolo. La situazione resta critica, e il futuro rimane incerto.

Al Ospedale Monaldi di Napoli si gioca una partita con appena il 10% di possibilità di successo: è questa la percentuale stimata per un nuovo trapianto di cuore al bimbo di due anni ricoverato in terapia intensiva dopo l'intervento fallito del 23 dicembre. Una soglia minima, ma sufficiente per riunire attorno al suo letto i maggiori specialisti italiani di cardiochirurgia pediatrica. Nel nosocomio napoletano è iniziata la riunione dell'Heart Team convocata dall'Azienda ospedaliera dei Colli. Al tavolo siedono esperti arrivati dal Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dall'Azienda Ospedale Università di Padova, dall'Ospedale Papa Giovanni XXIII e dal Ospedale Regina Margherita.