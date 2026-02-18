A Napoli, un legale che rappresenta la famiglia di un bambino ha spiegato che le possibilità di successo per un nuovo trapianto di cuore sono appena del 10%. Il medico che ha già effettuato l’intervento precedente è l’unico disposto a tentare l’operazione. La famiglia si trova di fronte a una decisione difficile, mentre i medici valutano i rischi legati a questa procedura complessa. La situazione rimane critica e incerta, con le speranze del bambino appese a questa scelta.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Ci sarebbe solo "il 10% di riuscita" e "l'unico disposto a operare il bambino è il chirurgo che lo ha già operato". A dirlo è l'avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta la famiglia del bambino al quale lo scorso 23 dicembre è stato trapiantato un cuore lesionato. È iniziata poco dopo mezzogiorno la riunione degli esperti dell'Heart Team convocati all'ospedale Monaldi di Napoli per valutare la trapiantabilità del piccolo Domenico. Da ieri sera, infatti, è disponibile un nuovo cuore ritenuto compatibile con il piccolo paziente, ma la valutazione per un secondo trapianto passerà dalle decisioni assunte oggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Napoli, legale famiglia bimbo su nuovo trapianto cuore: "10% di possibilità di riuscita"

Legale bimbo Monaldi: “Danno il 10% di possibilità di riuscita del trapianto”Il legale del bambino del Monaldi afferma che le probabilità di successo del trapianto sono solo del 10%.

Bimbo trapiantato, al via la riunione sul cuore nuovo. Il legale: "C'è il 10% di possibilità di riuscita"Al Monaldi di Napoli, si tiene una riunione cruciale sull’intervento al cuore di un bambino di due anni, che ha subito un trapianto fallito a dicembre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.