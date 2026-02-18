Bimbo 2 anni no al secondo trapianto di cuore | parere negativo del comitato al Monaldi

Il comitato di esperti dell’Ospedale Monaldi di Napoli ha respinto la richiesta di un secondo trapianto di cuore per un bambino di 2 anni e mezzo. La decisione arriva dopo aver valutato le condizioni cliniche del piccolo, che ha già subito un intervento a dicembre. I medici hanno deciso che non ci sono le condizioni necessarie per un nuovo trapianto, anche considerando i rischi elevati. La famiglia del bambino attende ora ulteriori indicazioni mediche. La situazione rimane difficile e complessa.

Parere negativo del comitato di esperti dell'Ospedale Monaldi di Napoli per un nuovo trapianto di cuore su un bimbo di due anni e mezzo già operato a dicembre. Secondo quanto si apprende, la decisione è arrivata al termine della valutazione clinica del caso. Il piccolo era stato sottoposto a trapianto nei mesi scorsi, ma il cuore impiantato era poi risultato danneggiato, aprendo la strada all'ipotesi di un secondo intervento. Il parere del comitato, al momento, esclude dunque la possibilità di procedere con un nuovo trapianto.