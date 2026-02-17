È morto Billy Steinberg autore di successi pop da Like a Virgin di Madonna a True Colors di Cyndi Lauper
Billy Steinberg, autore di grandi hit come “Like a Virgin” di Madonna e “True Colors” di Cyndi Lauper, è morto a 75 anni dopo aver combattuto a lungo contro il cancro. La sua scomparsa è stata confermata da amici e collaboratori, che hanno ricordato il suo contributo alla musica pop degli anni Ottanta e Novanta. Steinberg, che aveva scritto canzoni per artisti di fama mondiale, si è spento nella sua casa a Los Angeles, circondato dalla famiglia.
Dopo una lunga battaglia contro il cancro, è morto all’età di 75 anni Billy Steinberg, membro storico della Songwriters Hall of Fame e considerato uno dei compositori di maggior successo degli anni ’80 e ’90. A lui il mondo della musica pop deve molto, essendo stato l’ autore di hit come “Like a Virgin” di Madonna e “True Colors” di Cyndi Lauper. Billy Steinberg ha raggiunto la notorietà come cantautore alla guida della rock band di Los Angeles Billy Thermal. Una delle loro canzoni, “How Do I Make You” è diventata una hit nel 1980. L’anno seguente ha incontrato Tom Kelly, e sin da subito hanno impostato la loro collaborazione in maniera molto precisa: Kelly alle musiche, Steinberg ai testi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
@paolachiara - Heart Beatin' (Festival) (Videoclip Ufficiale, 2002). Per omaggiare Billy Steinberg, scomparso oggi. Il cantautore americano scrisse la versione inglese della hit #Festival di Paola & Chiara. #BillySteinberg #PaolaeChiara x.com