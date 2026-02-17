È morto Billy Steinberg aveva 75 anni | scrisse Like a Virgin di Madonna lavorò con Celine Dion e Whitney Houston
Billy Steinberg è morto a 75 anni, dopo aver scritto alcuni dei brani più celebri degli ultimi decenni. La causa della sua scomparsa non è ancora stata resa nota. Steinberg ha composto hit come
È morto a 75 anni Billy Steinberg, uno degli autori americani più importanti di sempre: scrisse, tra le altre, "Like a Virgin" e collaborò con Whitney Houston e Cindy Lauper.🔗 Leggi su Fanpage.it
Love Again con Céline Dion su Rai 1: trama, cast e curiosità del film di stasera 22 dicembre
È morto Sandro Giacobbe, aveva 75 anniLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
@paolachiara - Heart Beatin' (Festival) (Videoclip Ufficiale, 2002). Per omaggiare Billy Steinberg, scomparso oggi. Il cantautore americano scrisse la versione inglese della hit #Festival di Paola & Chiara. #BillySteinberg #PaolaeChiara x.com