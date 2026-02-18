Biglietti per Gubbio un tafferuglio che pare il mercato del giovedì | prima il caos poi Alleluia online

La vendita dei biglietti per la partita di Gubbio si è trasformata in un vero caos, simile al mercato del giovedì. La causa è stata la grande richiesta di biglietti, che ha provocato rallentamenti e resse online. Molti tifosi si sono trovati impossibilitati ad acquistare i tagliandi, creando confusione sui social e nel sito ufficiale. Verso sera, gli organizzatori hanno annunciato che la situazione si era stabilizzata e si poteva acquistare di nuovo. La vendita riprende regolarmente, ma l’episodio ha scosso gli appassionati.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – O via, s'è cominciata male, ma male davvero, la prevendita per la trasferta di Gubbio. Più che comprare un biglietto per lo stadio "Barbetti", pareva di dover fare domanda per il passaporto. Fin dalle prime ore, gli amaranto s'è trovati a gironzolare per i punti VivaTicket come trottole impazzite. Online? Macché. L'Osservatorio aveva deciso: niente vendita sul web per il settore ospiti. E allora tutti in fila, a piedi o in macchina, sperando che il terminale funzionasse. Al Punto Snai di via Trasimeno un cartello e tanti saluti: biglietti non pervenuti. A Castiglion Fiorentino spariti in un lampo, manco fossero bomboloni caldi la domenica mattina.