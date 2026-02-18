Biglietti per Gubbio caos e disagi Tifosi amaranto | corsa contro il tempo

La prevendita dei biglietti per la partita di Gubbio ha causato caos e disagi tra i tifosi dell’Arezzo. Molti sostenitori hanno fatto resistenza alle lunghe code e alle scorte limitate, cercando di assicurarsi un posto prima che finissero i tagliandi disponibili. La richiesta elevata ha portato a ritardi e confusione nelle vendite, con alcuni tifosi che hanno dovuto attendere ore per ricevere il proprio biglietto.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – È partita tra mille difficoltà la prevendita per la trasferta di Gubbi o dei tifosi dell'Arezzo. Fin dalle prime ore, infatti, i sostenitori amaranto hanno incontrato problemi nei punti vendita autorizzati VivaTicket ad Arezzo e provincia, a seguito della decisione dell'Osservatorio di vietare la vendita online dei biglietti per il settore ospite dello stadio «Barbetti». Al Punto Snai Vincendo di via Trasimeno, rispetto a quanto comunicato ufficialmente dalla società amaranto, non è stato possibile acquistare i tagliandi. Un cartello informativo è stato esposto per avvisare i tifosi, ma la situazione ha comunque generato disorientamento e frustrazione.