Biathlon staffetta flop | Non ce l' aspettavamo Wierer | Sabato la mia ultima | darò il massimo

Il team azzurro di biathlon ha deluso nella staffetta, con le atlete che si aspettavano risultati migliori. Wierer ha annunciato che sabato sarà la sua ultima gara e promette di dare il massimo, mentre Vittozzi ammette di essere partita in svantaggio e di aver visto la gara come un allenamento. La staffetta si è conclusa con tempi al di sotto delle aspettative, lasciando le atlete amareggiate. La prova ha evidenziato alcune difficoltà tecniche e di condizione che il team dovrà affrontare nelle prossime competizioni.

Quando Lisa Vittozzi ha ricevuto il cambio da Michela Carrara per l’ultima frazione della staffetta 4x6 km femminile del biathlon, la gara per le azzurre era finita da un pezzo. L’Italia aveva già 2’46” di svantaggio, quindi la vincitrice della medaglia d’oro nell’inseguimento ha pensato già alla mass start di sabato: “Sono partita nelle retrovie, non potevo fare il miracolo, l’ho presa come un allenamento. Ho fatto anche una serie a terra di 19 secondi, senza errori; ho fatto il mio tiro che faccio di solito, l’avrei fatto anche se fossi stata davanti”. L’undicesimo posto a 3’54” è comunque una delusione, l’Italia era nel gruppetto che poteva ambire al podio, tutte le altre candidate sono arrivate in alto – prima Francia, poi Svezia, Norvegia e quarta la Germania – ma l’Italia è affondata come i maschi, giunti 14esimi martedì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

