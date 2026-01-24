Che Italia! La staffetta mista trionfa con super Giacomel Wierer | La mia ultima vittoria

Dopo sei anni, l’Italia torna a celebrare una vittoria nella staffetta mista di biathlon a Nove Mesto. Con una rimonta decisiva nell’ultima frazione, il team azzurro, composto da Wierer, Vittozzi, Hofer e Giacomel, ha superato Francia e Repubblica Ceca. Quest’ultima vittoria ha anche un significato speciale per Wierer, che ha dichiarato:

A Nove Mesto (Repubblica Ceca), in un ambiente da Champions League, l'Italia ha conquistato uno splendido successo nella staffetta mista con Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e uno stratosferico Tommaso Giacomel. Gli azzurri hanno vinto in rimonta grazie alle prove quasi perfette dei due uomini, che hanno recuperato e scavalcato la Francia, seconda a 24"7. Terzo posto per i padroni di casa della Repubblica Ceca, che hanno mandato in delirio i 23 mila tifosi presenti. Per la prima volta dal 30 novembre 2019, l'Italia del biathlon trova il successo in una staffetta mista di Coppa del Mondo.

