Biathlon oggi Olimpiadi 2026 | orario staffetta femminile tv streaming pettorali di partenza
Il biathlon oggi, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si accende con la staffetta femminile, che si terrà alle ore 14:30. La gara si svolge sulla pista di Anterselva e trasmette l’evento in diretta su Rai e su varie piattaforme streaming. Le atlete partiranno con i pettorali di partenza già stabiliti, pronte a dare il massimo in questa prova decisiva.
Oggi, mercoledì 18 febbraio, andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi del programma di biathlon dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: la staffetta femminile. La partenza è fissata per le ore 14.45, quando le protagoniste si lanceranno lungo il tracciato innevato di Anterselva, teatro ideale per una gara che promette spettacolo, tensione e continui colpi di scena. Grande attesa soprattutto per la nazionale italiana, chiamata a un test di altissimo livello davanti al pubblico di casa. Le azzurre puntano con decisione a un risultato di prestigio, facendo affidamento sull’esperienza e sul talento delle proprie punte di diamante, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, leader tecniche e carismatiche di una squadra che sogna in grande. 🔗 Leggi su Oasport.it
Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario staffetta mista, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi la neve di Anterselva accoglie i biathleti italiani e internazionali per l’avvio della staffetta mista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario staffetta maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi, 17 febbraio, sulla neve di Anterselva si svolge la staffetta maschile di biathlon, una gara molto attesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Diretta staffetta maschile biathlon/ Olimpiadi 2026: oro alla Francia, l’Italia è lontana (oggi 17 febbraio)Diretta staffetta maschile biathlon Olimpiadi 2026: medaglia d'oro alla Francia che precede Norvegia e Svezia, prova mediocre per l'Italia. ilsussidiario.net
Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari martedì 17 febbraio, streaming, calendario italiani in garaOggi martedì 17 febbraio va in scena la quattordicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo ... oasport.it
Milano Cortina, tutte le gare di oggi: dal curling al pattinaggio di velocità, orari e dove vedere gli azzurri Si comincia con la combinata nordica, poi hockey e biathlon con staffetta maschile 4x7,5 chilometri facebook
Inizio da incubo per l’ #Italia dell’ #hockey contro la #svizzera : oggi #curling con Constantini e #Biathlon con Giacomel x.com