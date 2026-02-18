Il biathlon oggi, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si accende con la staffetta femminile, che si terrà alle ore 14:30. La gara si svolge sulla pista di Anterselva e trasmette l’evento in diretta su Rai e su varie piattaforme streaming. Le atlete partiranno con i pettorali di partenza già stabiliti, pronte a dare il massimo in questa prova decisiva.

Oggi, mercoledì 18 febbraio, andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi del programma di biathlon dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: la staffetta femminile. La partenza è fissata per le ore 14.45, quando le protagoniste si lanceranno lungo il tracciato innevato di Anterselva, teatro ideale per una gara che promette spettacolo, tensione e continui colpi di scena. Grande attesa soprattutto per la nazionale italiana, chiamata a un test di altissimo livello davanti al pubblico di casa. Le azzurre puntano con decisione a un risultato di prestigio, facendo affidamento sull’esperienza e sul talento delle proprie punte di diamante, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, leader tecniche e carismatiche di una squadra che sogna in grande. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario staffetta femminile, tv, streaming, pettorali di partenza

Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario staffetta mista, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi la neve di Anterselva accoglie i biathleti italiani e internazionali per l’avvio della staffetta mista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario staffetta maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi, 17 febbraio, sulla neve di Anterselva si svolge la staffetta maschile di biathlon, una gara molto attesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.