Biathlon oggi Olimpiadi 2026 | orario staffetta mista tv streaming pettorali di partenza

Oggi la neve di Anterselva accoglie i biathleti italiani e internazionali per l’avvio della staffetta mista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara inizia nel pomeriggio, con la diretta in TV e streaming, e i pettorali di partenza sono stati già annunciati. Gli atleti si preparano a sfidarsi in una delle discipline più attese di queste Olimpiadi.

Oggi, domenica 8 febbraio, sulle nevi di Anterselva prenderà il via l’avventura del biathlon in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In terra altoatesina le attese non mancano e il via alle danze sarà dato dalla staffetta mista. Due uomini e due donne si alterneranno in pista per dare il loro contribuito e massimizzare la propria prestazione. Tra le fila azzurre si vuol fare bene. Il quartetto formato da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ha qualità ed esperienza per ambire al massimo possibile. Il gareggiare poi davanti al proprio pubblico sarà un’ulteriore motivazione per i biathleti nostrani a dare quel qualcosa in più. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Anterselva Olimpiadi

Domani alle 14, ad Anterselva si accendono le prime gare di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Ultime notizie su Anterselva Olimpiadi

