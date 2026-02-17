Biathlon oggi Olimpiadi 2026 | orario staffetta maschile tv streaming pettorali di partenza

Oggi, 17 febbraio, sulla neve di Anterselva si svolge la staffetta maschile di biathlon, una gara molto attesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione vede i team italiani pronti a sfidare le nazionali di tutto il mondo, con i pettorali di partenza già assegnati e gli appassionati che consultano orari, tv e streaming per seguire ogni momento.

Sulle nevi di Anterselva, oggi martedì 17 febbraio, è il giorno della staffetta maschile, appuntamento chiave del biathlon nel calendario delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Archiviata l’euforia per l’oro conquistato nell’inseguimento femminile, la rassegna olimpica entra nel vivo anche al maschile e l’Italia è pronta a rimettersi in gioco con ambizioni concrete. Il quartetto azzurro si presenterà al via con Patrick Braunhofer in prima frazione, seguito da Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel incaricato di chiudere la prova. La scelta di aprire con Braunhofer è legata alla solidità mostrata nella 20 km individuale, dove ha costruito un buon piazzamento grazie a una prestazione pulita al poligono. 🔗 Leggi su Oasport.it

