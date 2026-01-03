Fiorentina terremoto Solomon | il giocatore israeliano criticato per le sue posizioni su Gaza

Solomon, centrocampista della Fiorentina, è stato oggetto di critiche per le sue dichiarazioni sulle recenti tensioni a Gaza. La sua posizione ha suscitato reazioni sui social, tra cui quella di Jacopo Madau, segretario di Sinistra Italiana a Firenze, che ha espresso chiaramente il suo dissenso. La vicenda evidenzia come le opinioni personali dei giocatori possano influenzare il confronto pubblico e il clima all’interno del club.

Su Facebook, il segretario provinciale di Sinistra Italiana, Jacopo Madau, ha scritto: "Non sei il benvenuto a Firenze". Rivolgendosi poi agli altri utenti, ha aggiunto: "Ultimi o non ultimi, chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e non può rappresentare la nostra città e la Fiorentina".

