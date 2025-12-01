Star bene in menopausa | incontri gratuiti a Bergamo

GLI APPUNTAMENTI. Nei Consultori familiari di Borgo Palazzo e Villa D’Almè. L’obiettivo è offrire informazioni corrette, chiarire dubbi e favorire consapevolezza sui cambiamenti legati alla menopausa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Star bene in menopausa: incontri gratuiti a Bergamo

Altre letture consigliate

Star bene in menopausa: incontri gratuiti a Bergamo - facebook.com Vai su Facebook

Star bene in menopausa: incontri gratuiti a Bergamo - L’obiettivo è offrire informazioni corrette, chiarire dubbi e favorire consapevolezza sui cambiamenti legati alla menopausa. Scrive ecodibergamo.it

«Star bene in menopausa», incontri gratuiti nei consultori - La menopausa è un passaggio fisiologico della vita di ogni donna, ma è spesso accompagnato da dubbi e paure, alimentate da disinformazione, tabù e stereotipi negativi. Segnala ecodibergamo.it

Nuovi incontri dedicati alla menopausa in consultorio - Parliamone insieme", un ciclo di incontri informativi e di confronto dedicati alla menopausa, per accompagnare le ... Da ansa.it

Oristano, incontri di gruppo per accompagnare le donne a vivere al meglio la menopausa - Incontri di gruppo e colloqui personalizzati con l'obiettivo di informare, sostenere e accompagnare le donne a vivere al meglio la menopausa: una fase di transizione che può avere importanti ricadute ... Come scrive unionesarda.it

“Ci vediamo in menopausa”: il blog di una genovese affronta l’argomento tabù - Nel mare magnum degli elisir miracolosi per ritrovare l’energia e la bellezza della gioventù, il miglior antidoto ai problemi della fase della vita della ... ilsecoloxix.it scrive