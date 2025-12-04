Il Mondiale ‘passa’ ancora da Bergamo | Italia-Irlanda del Nord si giocherà alla New Balance Arena

Bergamonews.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adesso è ufficiale. Dopo Italia-Estonia dello scorso 5 settembre, la Nazionale italiana di calcio tornerà a giocare a Bergamo per disputare una partita dal peso specifico decisamente più importante rispetto all’ultimo precedente nella Città dei Mille. Giovedì 26 marzo 2026 alla New Balance Arena, ovvero la casa dell’Atalanta, gli Azzurri guidati dal commissario tecnico Gennaro Gattuso scenderanno in campo per affrontare l’Irlanda del Nord nel primo atto dei playoff che mettono in palio la qualificazione ai Mondiali, che si giocheranno proprio nell’estate del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

