Benvenuti a Torino | l' immondizia abbonda sui binari della stazione Torino Porta Nuova tra vento e inciviltà

L’immondizia si accumula sui binari di Torino Porta Nuova a causa del vento e dell’inciviltà dei passanti. Da lunedì, i residui di plastica e cartacce si sparpaglano tra le rotaie, creando un vero e proprio disordine. La forte tramontana aggrava la situazione, spostando i rifiuti in zone spesso poco monitorate. Questa situazione mette in difficoltà i pendolari e mette in evidenza un problema di gestione dei rifiuti nelle aree pubbliche. La stazione si presenta così, tra cartacce volanti e plastica sparsa, in attesa di interventi.

Il vento che dalla giornata di lunedì sta spettinando i capelli dei torinesi certo non giova quando parliamo di rifiuti che, una raffica dopo l'altra, rischiano di trasformare precise aree della città in una simil e urbana "great Pacific trash patch". Accade sui binari della stazione di Torino Porta Nuova, da dove un lettore, nella giornata di martedì pomeriggio, 17 febbraio, ha scattato una fotografia all'incuria: "Questo è il benvenuto a chiunque arriva a Torino in treno". Amara ironia e soprattutto una denuncia: nello scatto si scorge la sensibile quantità di rifiuti che abita i margini dei binari.