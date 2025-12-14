Gestione centro per l’autismo di Avellino Rotondi | Soddisfazione per la firma della convenzione

Gianfranco Rotondi esprime grande soddisfazione per la firma della convenzione che disciplina la gestione del centro per l’autismo di Avellino, prevista per il 15 dicembre a Napoli. L’accordo rappresenta un passo importante per il miglioramento dei servizi dedicati alle persone con autismo nella regione Campania.

“Desidero esprimere la mia più viva soddisfazione per la firma della convenzione per la futura gestione del centro per l’autismo di Avellino, prevista per domani, 15 dicembre nella sede della Regione Campania a Napoli”, dichiara Gianfranco Rotondi.Ringraziamenti alla dottoressa Perrotta per. Avellinotoday.it

