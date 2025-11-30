Pari e qualificazione in Coppa Italia per Viadana Oggi Calvisano torna in campo nella Serie A Élite
Dopo la lunga pausa per gli impegni della nazionale, la parola è tornata alle squadre di club. La prima a riavviare i motori è stata la Coppa Italia, con l’accesa sfida tra Viadana e Rovigo che la venerdì sera ha aperto le porte del turno successivo ai gialloneri, capaci di fermare sul 16-16 i rossoblù al termine di un match combattuto, caratterizzato dalla rimonta della squadra di Anesi, risalita dal 3-16 con il quale si è chiuso il primo tempo. Un risultato decisivo visto che, a parità di punti, sono state le mete segnate nello scontro diretto a sancire la qualificazione dei padroni di casa. Nel prossimo turno della serie A Élite ospiteranno Colorno, mentre cercheranno il pass per le semifinali in un duello ad eliminazione diretta con Vicenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
