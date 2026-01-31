Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi sotto la neve, dopo essere stato fatto scendere dall’autobus a Belluno. L’autista si è scusato pubblicamente per l’accaduto. Il ragazzino ha dovuto camminare sei chilometri, tra il gelo di -3 gradi, prima di arrivare a destinazione. La scena ha suscitato sdegno tra i residenti, che chiedono risposte e maggiore attenzione ai minori.

Un bambino di 11 anni è stato costretto a percorrere sei chilometri a piedi sotto la neve e al gelo di -3 gradi, dopo essere stato fatto scendere da un autobus a Belluno. L’episodio è avvenuto lunedì 25 gennaio 2026, durante il rientro da scuola, quando Riccardo, residente a San Vito di Cadore, doveva raggiungere la propria casa a Vodo di Cadore. Il tragitto, normalmente coperto in pochi minuti dal mezzo pubblico, è diventato un’odissea per il ragazzino, che ha camminato per ore in condizioni estreme, arrivando a destinazione esausto e in stato di ipotermia. Il fatto ha scatenato un’ondata di indignazione in tutta la provincia, con le famiglie del territorio che hanno chiesto risposte chiare sull’efficienza e la responsabilità del servizio di trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bambino abbandonato a terra dopo l’ultimo stop: l’autista del bus si scusa pubblicamente a Belluno

Approfondimenti su Belluno Bus

Questa mattina a Belluno un bambino è stato lasciato a piedi dal bus.

Questa mattina un bambino è rimasto a terra mentre il bus passava sotto la neve e il gelo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Belluno Bus

Argomenti discussi: Costretto a camminare sotto la neve per 6 km: a Vodo di Cadore, ragazzino di 11 anni lasciato a terra dal bus perché senza biglietto olimpico; Bimbo abbandonato a piedi per 6 km: il servizio è in subappalto. La Linea spa rompe il silenzio; Bambino di 11 anni lasciato giù dal bus, la mamma: Ha camminato 6 chilometri sotto la neve. Quando è arrivato a casa era in ipotermia; Ragazzino abbandonato dal bus sotto la neve: I miei interminabili sei chilometri a piedi, infreddolito e con due zaini sulle spalle.

Bambino di 11 anni fatto scendere dal bus perché senza biglietto, a piedi per chilometriLa nonna del bimbo e avvocata: 'Si tratta di abbandono di minore'. Verifiche interne nell'azienda di trasporto (ANSA) ... ansa.it

Bambino di 11 anni lasciato giù dal bus: aperta un'inchiesta, sospeso l'autistaBELLUNO - Un bambino di undici anni che cammina da solo, a bordo strada, con due zaini sulle spalle, arrancando sulla neve che in questi giorni è caduta copiosa. Aveva finito la ... ilgazzettino.it

Bambino abbandonato nella neve dal bus, l’autista si scusa: "Mi fa male il cuore" >> https://buff.ly/PO7v0OV - facebook.com facebook