Bambino lasciato giù dal bus l’autista è stato reintegrato al lavoro | Ma cambia incarico
L’autista, coinvolto nel caso del bambino lasciato giù dal bus sotto la neve, è stato reintegrato al lavoro, ma con un nuovo incarico. La decisione è arrivata dopo un colloquio con i genitori, che avevano protestato per l’accaduto. L’autista continuerà a guidare i mezzi, anche se con responsabilità diverse.
Dopo il chiarimento con i genitori del bambino, anche sul fronte lavorativo si chiude il caso dell’autista che aveva fatto scendere un 11enne dal bus sotto la neve. Salvatore Russotto, travolto nei giorni scorsi da una forte esposizione mediatica, ha presentato all’azienda una memoria con la propria ricostruzione dei fatti. Nella sua versione, non avrebbe cacciato il bambino, ma sarebbe stato il minore a scendere autonomamente dopo che gli era stato fatto notare che il biglietto non era valido e che sarebbe stato necessario il ticket da 10 euro. La decisione dell’azienda. L’azienda ha deciso di affidargli un nuovo incarico, sempre all’interno della stessa realtà, ma non più alla guida di un autobus.🔗 Leggi su Open.online
Bambino lasciato giù dall'autobus in Cadore, reintegrato l'autista Salvatore Russotto: «Ma non guiderà, avrà un'altra mansione»
Salvatore Russotto, l’autista lasciato a terra dopo l’incidente in Cadore, torna al lavoro con un ruolo diverso.
Bambino di 11 anni lasciato giù dal bus: aperta un'inchiesta, sospeso l'autista
Questa mattina a Belluno, un bambino di 11 anni è stato lasciato da solo sul ciglio della strada dopo che l’autista del bus lo ha lasciato nel punto sbagliato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
