Beautiful streaming replica puntata 18 febbraio 2026 | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Durante l’episodio, Finn, presente come testimone al matrimonio tra Deacon e Sheila, fa scattare la reazione di Steffy. La giovane si preoccupa per il possibile riavvicinamento tra sua madre biologica e Finn, che potrebbe mettere a rischio la sua sicurezza. La scena si è svolta mentre gli invitati assistevano alla cerimonia, creando tensione tra i personaggi coinvolti. La puntata si conclude con una decisione importante di Steffy.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 18 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Finn, testimone al matrimonio di Deacon e Sheila, scatena la rabbia di Steffy che teme il pericoloso riavvicinamento alla madre biologica. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming.