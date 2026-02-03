Beautiful streaming replica puntata 3 febbraio 2026 | Video Mediaset

Questa sera gli appassionati di Beautiful hanno potuto seguire la replica della puntata trasmessa martedì 3 febbraio. Deacon si confronta con Steffy e Liam, mettendo alla prova la loro diffidenza. La soap continua a tenere incollati i fan con le sue storie di cuore e tensione.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 3 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon sfida la diffidenza di Steffy e Liam. Sheila torna, riaccende tensioni. Finn dovrà scegliere da che parte stare, mentre il matrimonio si avvicina. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

