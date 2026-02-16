Beautiful Anticipazioni Dal 23 Al 28 Febbraio 2026 | Hope perde il controllo!

Hope Logan si ritrova a perdere il controllo dopo aver scoperto un segreto, spinta dalla gelosia e dai sogni proibiti che la assalgono. La sua reazione forte nasce dall’intensità delle emozioni che la sopraffanno, provocando tensioni in famiglia e cambiamenti improvvisi. Nei prossimi giorni, le scelte di Hope avranno conseguenze che nessuno si aspettava, portando a confronti diretti e decisioni drastiche.

Scopri le anticipazioni di Beautiful dal 23 al 28 Febbraio 2026 tra sogni proibiti, gelosie esplosive e decisioni che possono cambiare tutto. Lunedì 23 Febbraio 2026: Allo chalet l’aria è carica di tensione emotiva quando Hope confida a Brooke che Beth è malata e sotto stretta osservazione, mentre una domanda sospesa riapre ferite profonde e sentimenti pericolosi. Brooke vuole chiarezza e affronta la figlia sui suoi pensieri riguardo Finn, ricordandole con fermezza che è il marito di Steffy e che ci sono bambini coinvolti. Hope ammette la propria confusione, convinta che Finn non sia davvero felice e che non venga apprezzato come merita. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Nelle prossime puntate di Beautiful, si intensifica l’intesa tra Finn e Hope.

Da lunedì a sabato, la soap si riempie di tensioni tra Steffy e Hope.

