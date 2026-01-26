Anticipazioni Beautiful Dal 02 al 07 Febbraio 2026 | Steffy contro Finn e un test DNA cambia tutto!

Le anticipazioni di Beautiful dal 2 al 7 febbraio 2026 evidenziano tensioni tra Steffy e Finn, con un test DNA che rivela importanti novità sulla loro famiglia. La settimana sarà caratterizzata da confronti familiari e scelte decisive, che influenzeranno il corso degli eventi. Un approfondimento sulle vicende che coinvolgono i personaggi principali, offrendo uno sguardo dettagliato alle dinamiche in evoluzione nella soap.

Anticipazioni Beautiful dal 2 al 7 febbraio 2026 tra scontri familiari, paternità misteriose e una decisione che cambia tutto. Lunedì 02 Febbraio 2026: Alla casa sulla scogliera l'atmosfera esplode quando Steffy mostra a Finn il post che lo ritrae sorridente al matrimonio di Sheila, scatenando una furia carica di delusione e rabbia repressa. Steffy non accetta spiegazioni, non distingue tra casualità e scelta, e lo accusa di aver tradito una promessa fondamentale, quella di restare lontano da una madre pericolosa e manipolatrice. Finn prova a difendersi, spiega di non aver cercato quell'incontro e di aver raccontato tutto immediatamente, ma per Steffy questo non cambia nulla.

