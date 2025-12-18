Lagarde | su tassi decisione unanime Bce

Il Consiglio direttivo della Bce ha annunciato all’unanimità il mantenimento dei tassi di interesse, con Lagarde che sottolinea l’assenza di un percorso predefinito e mette in guardia sulla volatilità del contesto internazionale. Nonostante le tensioni commerciali si siano ridotte, le incertezze globali potrebbero influenzare esportazioni, consumi e investimenti, richiedendo attenzione e prudenza nelle decisioni future.

16.01 Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso all'unanimità di tenere fermi i tassi di interesse. Così la presidente Lagarde ribadendo che "non c'è alcun percorso prestabilito sui tassi" e che "sebbene le tensioni commerciali si siano attenuate, il contesto internazionale ancora volatile" potrebbe "frenare le esportazioni e pesare sui consumi e investimenti". Poi sull'eventuale utilizo degli asset russi in favore dell'Ucraina: "Spetta ai leader Ue decidere", ma "sono fiduciosa che troveranno una soluzione".

