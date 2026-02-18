Batte gli Stati Uniti e mima il gesto iconico di Steph Curry | l’esultanza di Andrea Giovannini
Andrea Giovannini ha imitato l’esultanza di Steph Curry mentre tagliava il traguardo, dopo aver battuto gli Stati Uniti in una gara internazionale. Con un gesto rapido, ha unito le mani e inclinato la testa, come se si appoggiasse su un cuscino, richiamando l’immagine famosa del giocatore NBA. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno riconosciuto subito il gesto simbolico.
Andrea Giovannini, un attimo prima di tagliare il traguardo, ha unito le mani e ha inclinato la testa come la poggiasse su un cuscino: alla mente di tutti è apparsa l’immagine della star Nba Steph Curry. L’esultanza è stata ‘rubata’ dal nostro campione azzurro mentre tagliava la linea del traguardo che ha consegnato l’ oro a lui e ai suoi due compagni di squadra Davide Ghiotto e Michele Malfatti nella finale dell’ inseguimento a squadre nel pattinaggio di velocità, che li ha visti trionfare sugli USA con un distacco di addirittura 4’51. Il messaggio dell’atleta azzurro, contenuto nell’esultanza di proprietà della star Nba, 37 anni, icona del basket americano, nonché uno dei cestisti più forti di sempre, è chiara: “ Vi abbiamo mandato a letto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Giovannini spiega perché ha imitato Steph Curry: "Voglio chiarire che..."Giovannini ha ammesso di aver imitato Steph Curry perché voleva migliorare la sua tecnica di tiro.
Cosa significa il gesto del dormire di Andrea Giovannini alle Olimpiadi? La spiegazione
