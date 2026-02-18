Giovannini spiega perché ha imitato Steph Curry | Voglio chiarire che

Giovannini ha ammesso di aver imitato Steph Curry perché voleva migliorare la sua tecnica di tiro. Ha spiegato che seguendo lo stile del campione americano, ha potuto affinare la precisione nei momenti decisivi. Durante l'allenamento, ha osservato con attenzione i movimenti di Curry per riprodurli in pista. Lo stesso giorno, Ghiotto, Giovannini e Malfatti hanno regalato all’Italia un altro oro nel pattinaggio a inseguimento a squadre. La loro performance, considerata eccezionale, ha sorpreso gli avversari e ha acceso l’entusiasmo del pubblico.

Ghiotto, Giovannini e Malfatti sono gli eroi del 17 febbraio: la loro prestazione magistrale nel pattinaggio inseguimento a squadre porta all'Italia un altro oro. Giovannini, sulla linea di arrivo, si rende anche protagonista di un'esultanza tutta particolare: imita il cestista Steph Curry mimando il gesto della "buonanotte". Nella mixed zone la spiega così. Giovannini (Asvis): Il futuro al centro con Ecosistema futuroRoma, 18 nov. (Adnkronos) - Asvis ha deciso di lanciare un progetto che si chiama Ecosistema Futuro. Con un vasto programma, cioè quello di mettere il futuro al centro della riflessione culturale, ... «Vi abbiamo mandato a letto, buonanotte». Giovannini come Steph Curry, l'esultanza dopo l'oro nel pattinaggio MILANO CORTINA | Giovannini esulta come Steph Curry mimando la buonanotte. Il pattinatore: "Mi ha ispirato e avevo promesso che l'avrei fatto"