Cosa significa il gesto del dormire di Andrea Giovannini alle Olimpiadi? La spiegazione

Andrea Giovannini ha scelto di addormentarsi dopo aver conquistato la medaglia d’oro, un gesto che ha sorpreso molti. La sua azzardata espressione ha attirato l’attenzione di chi segue lo sport e ha suscitato diverse interpretazioni. Il gesto, che sembrava quasi un modo per festeggiare in modo insolito, ha fatto discutere sui social e tra gli appassionati. Giovannini, insieme ai compagni Ghiotto e Malfatti, ha vinto la medaglia nel team-pursuit di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e il suo modo di festeggiare ha lasciato il segno

Agli appassionati della cultura cestistica non sarà passata inosservata la particolare esultanza di Andrea Giovannini, vincitore nella giornata odierna della medaglia d'oro nel team-pursuit maschile di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 insieme ai compagni Davide Ghiotto e Michele Malfatti. L'azzurro infatti nel classico giro di pista ha incuriosito il mondo mimando il gesto del dormire, prendendo spunto da un'icona del basket mondiale. Di chi stiamo parlando? Il riferimento è chiaramente alla stella NBA Stephen Curry, celebre per aver inventato la celebrazione " night, nigh t" una volta segnate triple particolarmente decisive.