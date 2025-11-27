Raffica di ricorsi contro bollette Tari e Imu il Comune si costituisce in giudizio
Il Comune di Licata ha deliberato la costituzione in giudizio davanti alle corti di giustizia tributarie per un totale di 52 ricorsi riguardanti Tari e Imu. Secondo quanto riportato nella delibera di giunta, i ricorsi riguardano, in particolare, 50 atti di accertamento relativi all’anno 2019 e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una multa è già in viaggio, altre due lo saranno a breve. Sulla scrivania della direzione Sviluppo economico di Palazzo Vecchio c’è una raffica di sanzioni da qualche migliaio di euro pronte a essere recapitate all’ex Convitto della Calza, dov’è stato da poco in - facebook.com Vai su Facebook
Ricorsi a raffica sul Pears - Continua la battaglia legale delle società di produzione di energia elettrica contro i dettami del Piano energetico regionale. Scrive milanofinanza.it
Italicum: scatta raffica di ricorsi - La nuova legge elettorale sarà impugnata con una serie di ricorsi analoghi, depositati in contemporanea nei primi 10 giorni di ottobre, ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Raffica di ricorsi sull'Italicum in diverse corti d'Appello - Grana sulla riforma della legge elettorale: arriva una raffica di ricorsi contro l'Italicum. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it