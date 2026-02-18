Alessandro Bastoni si trova al centro di una nuova polemica dopo una recente simulazione. Secondo le accuse, il difensore non avrebbe saldato il conto della band che aveva suonato al suo matrimonio, tenutosi lo scorso giugno. La questione è emersa quando i musicisti hanno richiesto il pagamento, ma Bastoni avrebbe negato di aver mai saldato la cifra concordata. La somma non ancora versata ammonta a circa 2.000 euro. La vicenda si aggiunge alle tensioni già presenti nella sua vita privata e professionale.

Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la strategia per il 2026 punta sui talenti Under 23! I nomi sul taccuino Pobega Bologna, ufficiale il riscatto dal Milan: c’è l’annuncio! Ecco quanto incassano i rossoneri Mercato Bologna, si complicano i rinnovi di Orsolini e di Freuler: un altro big può dire addio! Infortunio Adams, che tegola per il Torino: c’è lesione! Salta due big match Infortunio Gimenez: luce in fondo al tunnel per l’attaccante. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bastoni, dopo la simulazione scoppia un nuovo caso? Il difensore accusato di non aver pagato la band al proprio matrimonio!

Alessandro Bastoni non ha pagato la band del suo matrimonio: "Ci deve 5.500 euro"Alessandro Bastoni è sotto i riflettori perché non ha saldato 5.

Nuova grana per Bastoni: "Non ha pagato la band del matrimonio, debito da 5.500 euro"Alessandro Bastoni si trova di nuovo nei guai perché non ha saldato 5.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.