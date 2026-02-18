Bastoni dopo la simulazione scoppia un nuovo caso? Il difensore accusato di non aver pagato la band al proprio matrimonio!
Alessandro Bastoni si trova al centro di una nuova polemica dopo una recente simulazione. Secondo le accuse, il difensore non avrebbe saldato il conto della band che aveva suonato al suo matrimonio, tenutosi lo scorso giugno. La questione è emersa quando i musicisti hanno richiesto il pagamento, ma Bastoni avrebbe negato di aver mai saldato la cifra concordata. La somma non ancora versata ammonta a circa 2.000 euro. La vicenda si aggiunge alle tensioni già presenti nella sua vita privata e professionale.
Argomenti discussi: Bastoni sulla simulazione con la Juve: Ho sbagliato, ho accentuato la caduta; Simulazione Bastoni, perché non può essere squalificato con la prova tv; Le minacce social, la gogna mediatica: Bastoni nella bufera, dopo la simulazione contro la Juve; Anche loro simulavano, Sala contro Del Piero e Chiellini per difendere Bastoni.
Bastoni sulla simulazione in Inter-Juventus: Ho sbagliato, ho accentuato la cadutaMea culpa del difensore neroazzurro reo di aver simulato la caduta costata un doppio giallo e l'espulsione al giocatore della Juventus Kalulu. Si è detto dispiaciuto soprattutto per la successiva esul ... rainews.it
Bastoni, dopo la simulazione e l’esultanza spunta la bugia: Kalulu gli chiede aiuto, lui menteKalulu incredulo per la seconda ammonizione in Inter-Juventus ha chiesto a Bastoni di dire la verità sul contatto, ma il difensore nerazzurro ha dato ... fanpage.it
"Bastoni massacrato troppo. Ricordo Chiellini esultare dopo un gol mentre ero a terra svenuto. Era un Chievo-Juventus, io rimango a terra perdendo i sensi dopo uno scontro con Cristiano Ronaldo, dopo un po' loro segnano e lui esulta tranquillamente mentre facebook
Inter-Juve, dopo le polemiche per la simulazione, parla il neroazzurro #Bastoni: "Ho accentuato la caduta, brutta la mia reazione successiva, mi dispiace". Poi parla delle #minacce di morte alla moglie via social. #Tg1 Alfredo Ranavolo x.com