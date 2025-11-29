Basket serie B | Virtus Imola-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta LIVE

Livornotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda trasferta consecutiva per la Pielle Livorno targata Verodol Cbd che alle 21 di questo sabato 29 novembre scenderà in campo sul parquet del fanalino di coda Virtus Imola, ultima nel girone B di serie B Nazionale. I ragazzidi Turchetto, reduci dalla battaglia in terra romana persa contro la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

basket serie b virtusBasket. Il derby come antidoto per la delusione: al cospetto della Virtus Ragusa arriva Milazzo - Archiviare la sconfitta di Reggio e difendere il primo posto solitario. radiortm.it scrive

basket serie b virtusSerie B - Benacquista- Virtus Roma 1960: sfida al vertice nel posticipo di Cisterna - La 12ª giornata del campionato di Serie B Nazionale – Girone B propone un posticipo di altissimo livello: lunedì 17 novembre, alle ore 19:00, il Palasport di ... Da pianetabasket.com

basket serie b virtusSerie B - Olimpia Castello: dagli USA arriva il rinforzo Giorgio Franceschi - E’ ufficiale: GIORGIO FRANCESCHI è un nuovo giocatore dell’Olimpia Olimpia Basket Castel San Pietro Terme! Riporta pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie B Virtus