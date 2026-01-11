Serie B Nazionale Il Consorzio Leonardo cerca l’impresa a Jesi

Il Consorzio Leonardo Dany Quarrata affronta la seconda trasferta consecutiva del 2026, questa sera alle 18 al PalaTriccoli di Jesi, contro la General Contractor. La squadra cerca una risposta positiva in una partita importante del campionato di Serie B Nazionale, con l’obiettivo di mantenere il ritmo e migliorare la propria posizione in classifica.

Quattro trasferte di fila, la seconda in questo inizio di 2026. Il calendario mette a dura prova il Consorzio Leonardo Dany Quarrata, impegnato questa sera alle 18 al PalaTriccoli, casa della General Contractor Jesi. "È una delle formazioni del nostro girone che possiede maggior talento – rivela coach Tonfoni nel pre gara –. Dobbiamo impedirgli di costruire tiri comodi, scendendo in campo con aggressività, organizzazione e forte determinazione". Attualmente gli jesini sono a quota 18 in classifica, con un ritardo di 4 punti dal sesto posto occupato dalla sorprendente Andrea Costa Imola. Obiettivo minimo ai nastri di partenza per una squadra che vanta giocatori top come Palsson, Piccone, Arrigoni, Maglietti, tanto per citarne alcuni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

