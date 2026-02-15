Nikola Ivanovic salta la Coppa Italia | Germani Brescia senza il playmaker

Nikola Ivanovic non parteciperà alla partita di Coppa Italia perché si è infortunato durante l’allenamento di ieri. La sua assenza lascia la squadra senza il playmaker titolare, costringendo gli allenatori a modificare il quintetto. I problemi fisici di Ivanovic hanno creato qualche preoccupazione tra i tifosi, che sperano in un recupero rapido.

La Germani Brescia si confronta con una fase cruciale della stagione, dove una assenza pesante influisce sulle scelte tattiche e sui piani gara. In vista della Coppa Italia, la squadra deve fare i conti con l'indisponibilità di Nikola Ivanovic, situazione che richiede una riorganizzazione della rotazione e delle responsabilità in campo. L'obiettivo resta presentarsi al massimo contro Udine, cercando di tradurre in campo quanto mostrato finora e di proseguire nel percorso di miglioramento. Nella preparazione alla Coppa Italia, Nikola Ivanovic non sarà disponibile, e la squadra dovrà affidarsi a risorse alternative per costruire l'assetto di gioco.