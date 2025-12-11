Calcio serie C La Ternana è travolgente in Coppa Italia Batte Brescia e approda alle semifinali

Nell’ambito della Coppa Italia di Serie C, la Ternana si impone con un netto 4-1 sul Brescia, conquistando così un posto nelle semifinali. La squadra rossoverde ha mostrato grande solidità e determinazione, dominando l’incontro e convincendo i tifosi con un’ottima prestazione.

TERNANA 4 UNION BRESCIA 1 TERNANA (3-4-1-2): Vitali; Loiacono, Meccariello, Maestrelli; Bianay, McJannet (39’ st Bruti), Garetto (1’ st Tripi), Kerrigan; Orellana (24’ st Proietti); Pettinari (39’ st Longoni), Leonardi (15’ st Turella). A disp.: Morlupo, Vallocchia, Romeo, Dubickas, Capuano, Vaccaro, Coltorti, Ndrecka, Durmush, Martella. All: Liverani UNION BRESCIA (3-5-2): Liverani; Silvestri, Facchini, Rizzo (9’ st Sørensen); Cisco (20’ st Boci), Fogliata, Zennaro, Balestrero (29’ st Di Molfetta), De Maria; Cazzadori (20’ st Zennaro), Leporini (20’ st Vido). A disp.: Grazioli, Gori, Tagliabue, Goffi, Vesentini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. La Ternana è travolgente in Coppa Italia. Batte Brescia e approda alle semifinali

