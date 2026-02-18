Niccolò Melli si infortuna al piede durante la partita di Coppa di Turchia tra Fenerbahçe e Safiport Erokspor, causando il suo immediato intervento chirurgico. L’incidente si è verificato in campo, compromettendo la sua presenza nelle prossime settimane. Dopo l’operazione, il giocatore dovrà rimanere lontano dal parquet per almeno due mesi. La squadra si prepara a gestire la sua assenza, mentre i medici monitorano attentamente il suo recupero. La notizia si diffonde tra tifosi e addetti ai lavori.

Si ferma, e non lo farà per poco tempo, Niccolò Melli. Il lungo azzurro, infatti, sarà costretto ad un lungo stop per colpa di un infortunio occorso durante il match valevole per i quarti di finale di Coppa di Turchia tra il suo Fenerbahce ed il Safiport Erokspor. Il classe 1991 ha riportato la frattura di un osso del piede destro che ha necessitato di un intervento immediato per risolvere la situazione. Come ha comunicato lo stesso Fenerbahce per mezzo di una nota del club, Nick Melli è già stato sottoposto ad una operazione che è andata nella giusta direzione. I tempi di recupero, come detti, non saranno brevi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, infortunio al piede per Niccolò Melli. Già operato, dovrà rimanere ai box per almeno 2 mesi

