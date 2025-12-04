Coppa Italia serie D Traguardo storico per il Club Milano | batte Mestre ai rigori e va in semifinale

Il Club Milano vola in semifinale di Coppa Italia Serie D. Allo Stadio Baracca, la squadra di mister Scavo supera il Mestre ai calci di rigore (4-5) dopo lo 0-0 dei 90 minuti, al termine di una sfida intensa, fisica e molto equilibrata. La gara rispecchia in pieno l’identikit delle partite a eliminazione diretta: ritmo alto, tanti duelli in mezzo al campo e pochissimi spazi per creare vere occasioni da gol. Il Mestre prova a fare la partita spingendo sulle corsie esterne, mentre il Club Milano risponde con ordine, compattezza e un’attenzione difensiva che conferma i progressi visti nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia serie D. Traguardo storico per il Club Milano: batte Mestre ai rigori e va in semifinale

