Il Volley Bergamo 1991 dimostra grande impegno nei quarti di finale di Coppa Italia, disputati al PalaVerde di Treviso. Nonostante la determinazione e il desiderio di proseguire il cammino, è Conegliano a conquistare il passaggio alle semifinali. Una serata di confronto intenso, in cui il cuore delle bergamasche si è fatto comunque notare.

C’è tanto cuore del Volley Bergamo 1991 nella notte dei quarti di Coppa Italia al PalaVerde di Treviso. E anche se in semifinale di Coppa Italia ci va Conegliano, che vince 3-1, l’orgoglio delle rossobù emerge già da subito e resta vivo fino alla fine. Cervellin comincia con Mosser e Bolzonetti ai lati, Meli e Manfredini al centro, Eze in diagonale con Kipp e il libero Armini. Non c’è timore reverenziale al cospetto della corazzata Imoco. Bergamo si trova a condurre 20-19 costringendo Santarelli a fermare il gioco, poi Bergamo arriva a prendersi una palla set ma si scontra con Haak. Le risponde Mosser ed è di nuovo set point: la battaglia dei vantaggi si chiude sul 28-26 rossoblù. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: LIVE Conegliano-Bergamo 2-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere si avvicinano alla semifinale ma le ospiti restano lì! 21-19

Leggi anche: Il Bergamo 1991 entra in Coppa Italia. Dovrà sfidare nei quarti Conegliano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tonfo in Romagna del Volley Bergamo 1991: ko contro San Giovanni ultima in classifica; Il Volley Bergamo 1991 riparte fortissimo in una ChorusLife Arena gremita: 3-0 a Busto Arsizio; Volley Bergamo a un passo dal colpaccio a Novara; Il Volley Bergamo schianta Busto Arsizio: la cura Cervellin funziona subito bene.

Volley Bergamo 1991, tanto cuore ma in semifinale di Coppa Italia ci va Conegliano - Le rossoblù vincono il primo set al Palaverde e se la giocano contro le pluricampionesse d'Italia, che alla fine rimontano e vincono 3- bergamonews.it