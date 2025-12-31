Volley Bergamo 1991 tanto cuore ma in semifinale di Coppa Italia ci va Conegliano
Il Volley Bergamo 1991 dimostra grande impegno nei quarti di finale di Coppa Italia, disputati al PalaVerde di Treviso. Nonostante la determinazione e il desiderio di proseguire il cammino, è Conegliano a conquistare il passaggio alle semifinali. Una serata di confronto intenso, in cui il cuore delle bergamasche si è fatto comunque notare.
C’è tanto cuore del Volley Bergamo 1991 nella notte dei quarti di Coppa Italia al PalaVerde di Treviso. E anche se in semifinale di Coppa Italia ci va Conegliano, che vince 3-1, l’orgoglio delle rossobù emerge già da subito e resta vivo fino alla fine. Cervellin comincia con Mosser e Bolzonetti ai lati, Meli e Manfredini al centro, Eze in diagonale con Kipp e il libero Armini. Non c’è timore reverenziale al cospetto della corazzata Imoco. Bergamo si trova a condurre 20-19 costringendo Santarelli a fermare il gioco, poi Bergamo arriva a prendersi una palla set ma si scontra con Haak. Le risponde Mosser ed è di nuovo set point: la battaglia dei vantaggi si chiude sul 28-26 rossoblù. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
