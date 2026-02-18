BASKET B FEMMINILE Lerici cede a sorpresa contro Umbertide

Inattesa sconfitta casalinga della Landini Lerici battuta 75-73 al PalaBiagini dall' Umbertide, squadra di bassa classifica. "Dovevamo e potevamo vincere – dice il coallenatore Emiliano Ferretti – ma ci è mancato il sangue freddo necessario sul 60-53 a nostro favore, poi hanno deciso gli episodi. Nulla da rimproverare comunque alle nostre ragazze che stanno dando il cuore oltre l'ostacolo". Landini Lerici in campo con: Tronfi 15, Saloni 7, Demi R. 3, Leovino 3, Cacopardo 2, Oueslati 14, Gioan 25, De Sanctis 2, Candelori, Mangano 2, Castorina. Risultati 5.a giornata: Civitanova-Pielle Livorno, Firenze Academy-Terni 70-57, Golfo Piombino-Pallacanestro Perugia 50-80, Lucca-Prato 69-49, Ponte Buggianese-Costone Siena oggi, Valdarno-Pontedera 74-41.